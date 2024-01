NVE har utstedt gult varsel om flomfare for Nordland, Troms og deler av Nord-Trøndelag mandag. Det inkluderer Vesterålen.

– Det er fare for lokale oversvømmelser og erosjonsskader, bekke- og elveløpsendringer og overvann i tettbygde områder, skriver varsom.no.

Vannføringen vil ifølge dem øke i vassdragene på grunn av mildvær med regn og snøsmelting.

– Vannføringsøkningen vil medføre fare for isganger og påfølgende lokale oversvømmelser, fordi det er mye is i vassdragene og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken pga. tele. Vi venter ikke at vannføringen vil komme opp i flomnivåer, skriver de.

Varselet gjelder både mandag og tirsdag.

Meteorologisk institutt har fra før varslet om mye regn mandag.

Søndag og mandag er det dessuten varslet betydelig snøskredfare i regionen.

I deler av Nordland og Troms er det også utstedt varsel om fare for jord-, sørpe-, flomskred mandag, men ikke i Vesterålen.