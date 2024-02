Det skriver Noranett på sin hjemmeside.

– Da vi så at det gikk rette veien, hadde vi et håp om å ha alt på plass i tide før helga. Men det var flere usikkerhetsmomenter. Blant annet hadde vi en kritisk situasjon i dag tidlig da forbruket var helt i grenseland. Heldigvis hjalp det å varsle kundene via SMS, og vi så at forbruket gikk nok ned igjen. Men nå har hovedforsyninga spenning igjen, og alle kan bruke strøm som normalt, sier Terje H. Andreassen, Noranett sin nettsjef i Andøy.

Han, hele teamet i Andøy og flere involverte fra hele konsernet, har hatt en i overkant spennende uke skriver selskapet.

– Vi er en sliten gjeng her nå. Montørene har vært ute tidlig og sent. Vi har hatt folk i beredskap i hele regionen. Montører og ingeniører har kommet til Andøy og hjulpet til, og flere har bidratt digitalt. Da er det ekstra godt for alle å gå mot helg med normal spenning til kundene våre, og å komme hjem og ha fritid sammen med familiene våre, sier han.

Andreassen takker alle tålmodige kunder for at de har klart å holde ut med strømsparing i mange dager.

– Takket være deres innsats unngikk vi sonevise utkoblinger, og alle har hatt strøm, selv om det har vært begrenset, avslutter han.