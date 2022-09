Ifølge Gustavsen var det ingen overraskelse at det ville være en nedgang for VOL i 2. kvartal. - Medietallene som ble offentliggjort torsdag formiddag viser at vi har hatt en tilbakegang i 2. kvartal. Vi var klare over at det kom, for vi har hatt personalmessige utfordringer. Jeg har gått inn som konstituert redaktør i denne perioden, og mener å ha fått snudd trenden slik at vi nå er på riktig vei igjen, sier Gustavsen om tallene.

Ifølge tallene har VOL hatt en tilbakegang fra andre kvartal 2021, hvor bedriften hadde 12 183 lesere til 10 300 andre kvartal 2022.

Bladet Vesterålen går frem, og digitalt har de ifølge undersøkelsen 12 700 lesere. I tillegg kommer papirutgaven.

Jevn spredning i nedslagsfeltet

Når man ser på dekningstallene, noterer Gustavsen seg at VOL har en god og jevn dekning blant alle aldersgruppene, og VOL.no er det foretrukne mediet i Vesterålen av innbyggerne mellom 20 og 49 år, viser tallene fra Medienes Landsforbund.

(Dekningsgrad i prosent fordelt på alder)

20-29 år 19%

30-39 år 13%

40-49 år 20%

50-59 år 19%

60+ år 26%

Viser viktigheten av tilstedeværelse

Gustavsen gleder seg likevel over at BLV gjør det godt, og setter pris på konkurransen.

– Jeg setter pris på at BLV har gode tall, for det understreker viktigheten av at en godt tilstedeværende lokalpresse, sier hun om kvartalstallene.

Nå ser hun fremover og venter på at den nye ansvarlige redaktøren skal fortsette med å bygge på det sterke fundamentet hun mener VOL har fått lagt ned.

– Vi har svært dyktige ansatte, men har i tillegg ansatt kompetente medarbeidere i denne perioden, som vil bidra til å løfte VOL. Vi ser også fram til at vår nye ansvarlige redaktør, Erik Andreassen, starter i Vol om svært kort tid. Vol skal fortsatt være best på lokale nyheter.