Ifølge operasjonssentralen i Nordland politidistrikt skal det være en motorsykkel med to personer som har kjørt ut.

– Mest sannsynlig på noe grus i vegbanen. En person skal være skadet, men er våken og bevisst, sier politiets Twitter-melding.

En person ble kjørt til sykehuset for videre kontroll, melder politiet etter at nødetatene har vært på stedet.

Det er ingen mistanke om ruskjøring, og det kan virke som at en punktering har forårsaket ulykken. Det skal imidlertid være språkproblemer som gjør at det for politiet er vanskelig å få et nøyaktig hendelsesforløp.

Trafikken skal nå gå som normalt, melder politiet.