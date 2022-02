LO, NHO og Samfunnsløftet til SpareBank 1 Nord-Norge har gått sammen for å sikre flere unge bedre karrieremuligheter i Nord-Norge. De starter med et mål om intet mindre enn 1.000 nye jobber i Nord-Norge sommeren 2022.

Prosjektet er utarbeidet som et resultat av et langt innsiktsarbeid om unge i Nord-Norge.

– I perspektivmeldingen «Unge stemmer» kommer det tydelig fram at unge ikke ser karrieremuligheter i Nord-Norge. Dette er et paradoks når vi vet at 6 av 10 av bedrifter våre mangler folk, sier Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO Nordland i en pressemelding.

De unge peker på flere årsaker til at jobb-mulighetene i Nord-Norge fremstår som begrenset.

– De trekker blant annet fram at arbeidsgivere ikke lyser ut stillinger, men heller ansetter etter bekjentskaper. Vi vet også at flere store firmaer sørpå er veldig aktive på universitetene våre i Nord-Norge, og rekrutterer nyutdannede før de er ferdig å studere, sier Terje Edelsteen Moen, regionsjef i SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge.

Gjennom Samfunnsløftet har SpareBank 1 Nord-Norge finansiert en ny plattform som skal samle kreftene til arbeidsgivere i Nord-Norge. På 1000jobber.no kan alle arbeidsgivere med sommerjobber søke om støtte og ta del i en større nasjonal kampanje for å vise frem både arbeidsplasser og lokalsamfunn.

– Det er ikke bare jobben det handler om, når man skal velge hvor man vil slå seg til ro. Det handler minst like mye om trivsel, nettverk og hvilke fritidstilbud man har. Nå håper vi å få mange arbeidsgivere med oss på laget, sier Moen. Bjarmann-Simonsen peker på at sommerjobber gjerne er inngangsporten til arbeidslivet, og at bedrifter som ansetter unge folk gjennom sommeren, gjerne får betalt for det senere.

– Når vi ansette folk gjennom sommeren, får vi etablert kontakt, bli kjent med personen, og kan legge grunnlaget for et videre arbeidsforhold når skolegangen er over. Vi må bli flinkere til å tenke noen år frem i tid når vi skal ansette folk i ferietiden. Det kan være din framtidige nøkkelperson som kommer til deg, sier han.