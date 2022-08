NAF skriver i en pressemelding at nybilsalget så langt i år har stupt. Sammenlignet med samme periode i fjor er det en nedgang på 20 prosent viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

– Grunnen til nedgangen er leveringsproblemer som følge av krig og pandemi, sier Thor Egil Braadland, som er myndighetskontakt i NAF.

Han sier videre at det nå er ventelister på ny elbil til langt ut i 2023, og at det kun er unntaksvis at forhandlere kan levere nye biler raskt om man bestiller nå.

Videre står det at 78 prosent av alle nye biler har vært elbil, ni prosent ladbare hybrider og de resterende 13 prosentene er bensin- og dieselbil.

Blir innført moms

NAF skriver at det er spesielt to ting nybilkjøpere må være klar over.

Fra 1. januar 2023 er det moms på kjøpesummen over 500 000 kroner på elbil. Om du for eksempel kjøper elbil til 600 000 regnes momsen ut fra de 100 000 over de 500 000. Myndighetene ilegger momsen den dagen bilen utleveres og ikke dagen bilen bestilles. det betyr at man kan være nødt til å betale moms selv om bilen er bestilt i 2022.

– Det andre er at man har rettigheter som nybilkjøper, for eksempel om bilen blir veldig forsinket eller om den blir dyrere enn antatt, forlarer Braadland videre.

NAF oppfordrer derfor til å sjekke kjøpekontrakten, og å bruke standardkontrakt når man bestiller bil. Da kan man avtale både leveringstidspunkt og pris. Om det er tatt forbehold om prisøkning kan det allikevel være at forhandleren har rett til å øke prisen på bilen.

– Det vanlige er å sette en grense på maks seks prosent prisøkning fra bestillingstidspunktet, dette dekker blant annet avgifter og endring av valutakurser. Derfor kan du ikke regne med å få bilen raskere eller penger refundert. Rettighetene du i praksis har er å heve kjøpet, sier Braadland.

Om avtalen får mer enn seks måneders leveringstid må du i følge en standardkontrakt også akseptere større prisøkning enn seks prosent, uten at du har rett til å heve kjøpet. Hevingen av kjøpet er med andre ord hovedsakelig aktuelt for de som heller vil kjøpe en bruktbil, eller som velger leasing eller andre løsninger.

– Om du hopper ut av køen, så er det som alel andre steder: Du risikerer å havne bakerst, om du bestemmer deg for å gå inn igjen, sier Braadland avslutningsvis i pressemeldingen.