I en pressemelding skriver Skatteetaten at nytt av året er at alle personlige næringsdrivende får en ny og forenklet skattemelding.

– Ikke alle får skattemeldingen på samme dag. Du trenger ikke logge deg inn på skatteetaten.no før du får beskjed fra oss om at din skattemelding er klar, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

I 2020 startet Skatteetaten utsendelse av skattemeldingen på forskjellige datoer. Noen får den før andre, men de fleste får den tidligere enn de gjorde før 2020.

Skattemeldingen du nå får er nesten ferdig og er fylt ut med mange opplysninger, men du må gjøre den ferdig før du leverer.

– Nesten ferdig er ikke helt ferdig. Selv om Skatteetaten vet mye om den enkelte skattepliktige, så vet vi ikke alt. Det kan være feil opplysninger i skattemeldingen og det kan være forhold som du selv må føre inn. Derfor må du sjekke at opplysningene i skattemeldingen er riktige og noen må også legge til forhold eller gjøre endringer før de leverer, sier Schanke Funnemark.

– Endringer påvirker skatten

Selv om mange skatteopplysninger allerede står i den nesten ferdige skattemeldingen, må man selv sjekke at opplysningene stemmer og eventuelt legge til opplysninger som ikke står der.

– Endringer i livet ditt påvirker skatten din. For noen kan koronapandemien ha påvirket privatøkonomien og det påvirker skatten. Endring i inntekt, færre reiser til arbeidsplassen, endring i lånerenter er eksempler på forhold som kan ha noe å si, sier Schanke Funnemark i pressemeldingen.

Etter planen skal også alle lønnstakere og pensjonister få den nye, elektroniske skattemeldingen som gradvis har blitt innført siden 2020. De som mottar papirskattemeldingen, vil få den tidligere og i en ny versjon som er basert på den elektroniske skattemeldingen. Temaene for skattemeldingen på papir og digital vil også være den samme. De som mottar skattemeldingen på papir, kan velge å logge seg inn på Skatteetatens hjemmeside for å levere den elektronisk.

De med enkeltpersonsforetak får for første gang en ny og forenklet skattemelding, der alle vedleggsskjemaer og næringsoppgaver er erstattet av en næringsspesifikasjon som er en integrert del av skattemeldingen.

Når kommer pengene?

Når man har sjekket, eventuelt endret og levert skattemeldingen, behandler skatteetaten den og lager skatteoppgjøret. Hvis man har skatt til gode utbetales det når skatteoppgjøret er klart. Skatteetaten sier i pressemeldingen at de ikke kan gi en konkret dato når skatteoppgjøret er klart, men gir beskjed når det er det.

– Det er viktig at du leverer skattemeldingen hvis du er opptatt av å få skatteoppgjøret tidlig. Hvis du ikke leverer den, får du skatteoppgjøret tidligst i juni, forklarer skattedirektøren i pressemeldingen.

I løpet av juni vil cirka 9 av 10 ha fått skatteoppgjøret og eventuell skatt til gode utbetalt. Hvis man får restskatt, vil man få en faktura med betalingsfrist i august. Skatteetaten behandler skattemeldingene fortløpende utover høsten, så noen vil måtte smøre seg med tålmodighet.

– Det er forskjellige årsaker til at noen får skatteoppgjøret senere enn andre. Vi kan ikke si noe om hvorfor akkurat du ikke har fått ditt, men det kan være alt fra at du har en komplisert skattemelding til at du at du er tatt ut i tilfeldig kontroll, sier Schanke Funnemark.