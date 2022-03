Det melder kommunen i en pressemelding torsdag.

Regjeringen har fordelt 250 millioner nye kroner utover kommunene i Norge, som igjen har ansvar for tildelingen til lokale bedrifter og næringsdrivende.

– Vi har fått 272.000 kroner til denne kompensasjonsordningen. Mange opplever fremdeles etterdønningene av pandemien og like mange har falt utenfor de øvrige nasjonale kompensasjonsordningene. Vi prioriterer de bedrifter som har havnet utenfor øvrige kompensasjonsordninger, sier næringssjef Daniel Sowe i pressemeldingen.

Hadsel kommune opplyser at fristen for å søke denne lokale ordningen er 14. april 2022, og det kan man gjøre via kommunens hjemmeside.