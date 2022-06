Det er politiet i Nordland som via sin Twitter-konto opplyser at en personbil ha kjørt utfor veien i Vesterålen, nærmere bestemt Bollvågen i Øksnes.

Politiet opplyser i meldingen at det ikke er meldt om personskade, og at bilen ikke skal være til hinder for den øvrige flyten av trafikken.

Senere melder politiet at det ikke er mistanke om promillekjøring og ingen personskader. Bilen er nå fjernet fra stedet, ifølge politiets operasjonssentral.