NRK skriver at kunder av Sparebank1 Nord-Norge på to uker er blitt svindlet for 4,3 millioner kroner.

Banken advarer om et massivt svindelangrep mot deres kunder på telefon.

Metoden er ikke ny, men banken opplever en stor økning i omfanget, skriver NRK.

– Vi har sett jevn økning over år i antall svindelforsøk, men det som har skjedd de siste ukene nå skiller seg ut. Det er rett og slett urovekkende, sier Helle Bratsberg, fagansvarlig for svindel i Sparebank1 Nord-Norge til NRK.

Banken varsler at de vurderer tiltak som kan begrense svindlernes muligheter.

– Vi ser på tiltak i nettbanken som kan komme til å oppleves som begrensende for noen, for eksempel at vi kanskje må stoppe flere overføringer, sier Bratsberg.

– Slike tiltak kommer vi til å øke på med, særlig når vi ser en sånn her bølge.