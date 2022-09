På grunn av blant annet sanksjonene mot Russland, som er en stor dekkprodusent, advarer NAF med å vente for lenge med å kjøpe nye vinterdekk. – Sjekk tilstanden på dekkene i god tid før kulda, sier NAF.

Det kan bli vanskelig å få tak i vinterdekk denne høsten og vinteren. Nå anbefaler NAF å ikke vente til i siste liten med å kjøpe nye vinterdekk.

Når snøen har kommet kan det være for sent å få tak i dekk til bilen din. NAF anbefaler at man sjekker dekkene nå og ikke venter med å kjøpe nye vinterdekk dersom de gamle er slitt.

– I år gjelder det å være føre var og ikke utsette kjøp av nye vinterdekk, sier rådgiver i NAF Jan Harry Svendsen, i en pressemelding.

Må la bilen stå

Sanksjoner mot Russland, som er en stor produsent av dekk, kan føre til at man ikke får tak i vinterdekk dersom man er sent ute. Spesielt vanskelig kan det bli om man har en bil med uvanlige dekkdimensjoner eller en bil som krever spesielle dekk.

– Mange elbiler har spesielle dekkdimensjoner. Ett godt eksempel er BMW i3 eller SUVer som krever spesielle dekk. Venter man for lenge kan det være at dekkforhandleren blir utsolgt. Det kan føre til at man må la bilen stå gjennom store deler av vinteren, uttaler Svendsen.

Fordi markedet er så uoversiktlig, kan man ikke vente at lagrene med dekk blir fylt opp på vanlig måte gjennom vinteren.

– Ser man at vinterdekkene fra i fjor er slitte og må byttes ut er det et godt råd å gjøre det nå. Vi vet ikke hvordan leveringssituasjonen eller lagerbeholdningen ser ut om noen måneder, sier Svendsen.

Slitte dekk er trafikkfarlig

Kravet til mønsterdybde på vinterdekk er tre millimeter. Har man mindre mønster enn det skal dekket skiftes ut. NAF anbefaler en minste mønsterdybde på fire millimeter. NAF frykter at enkelte likevel tar sjansen og kjører på slitte dekk enten for å spare penger eller fordi de ikke får tak i nye dekk.

– Å kjøre med slitte dekk er trafikkfarlig. Samtidig risikerer man avkortning av en eventuell forsikringsutbetaling dersom man blir innblandet i en ulykke, sier Svendsen.

NAF anbefaler heller ikke å spare ved å blande dekk.

– Det kan føre til at bilen vil oppføre seg uforutsigbart. En bil med firehjulsdrift har strenge krav til lik rulleomkrets på alle aksler og på alle hjul. Å kjøre med forskjellige dekk på ulike aksler kan resultere i skader på bilen, sier Svendsen.