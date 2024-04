Mange reisende på Oslo lufthavn Gardermoen er berørt av at luftrommet over Sør-Norge er stengt som følge av en teknisk feil hos Oslo Kontrollsentral torsdag. Foto: Hege Pauline Hovig / NTB Foto: Foto: Hege Pauline Hovig / NTB

Mange avganger og ankomster på Oslo lufthavn Gardermoen er berørt av at luftrommet over Sør-Norge er stengt som følge av en teknisk feil hos Oslo Kontrollsentral torsdag. Foto: Fredrik Varfjell / NTB Foto: Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Hele luftrommet ble midlertidig stengt i Sør-Norge torsdag morgen. Utover morgenen ble flytrafikken noe åpnet opp igjen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Feilen som førte til at luftrommet i Sør-Norge ble stengt, er rettet. Gradvis åpnes det for normal trafikk, men det blir forsinkelser, opplyser Avinor.

Luftrommet over hele Sør-Norge ble tidlig torsdag morgen helt stengt som følge av en teknisk feil hos Oslo Kontrollsentral.

Ved 8.40-tiden kunne noe trafikk åpnes opp igjen, og klokken 9.35 opplyste Avinor at luftrommet nå gradvis åpnes for normal trafikk.

Reisende må regne med forsinkelser gjennom dagen.

Flere timer med stans

Ved Oslo lufthavn lettet det siste flyet klokka 6, ifølge Avinors oversikt.

NTB snakket like etter klokka 6.30 med en passasjer på et fly som skulle reise fra Gardermoen til Zürich klokka 6.25, men der piloten opplyste at flykontrollen var nede over hele Sør-Norge, og at hele systemet var lammet.

Mens de ventet på ny beskjed, ble det servert kaffe og mat i kabinen. Halvannen time etter oppsatt avgang fikk passasjerene beskjed om at flygingen til Sveits var kansellert, og at de måtte forlate flyet.

Norwegian opplyste til TV 2 at de måtte innstille en rekke flygninger, og at de hadde fått beskjed om at luftrommet ville være stengt fram til klokken 11.

Ikke datainnbrudd

Årsaken til stengingen var en tid ukjent, men Avinor opplyste at det ikke skyldtes datainnbrudd.

– Det kan jeg avkrefte at det er. Det er to systemer som ikke snakker sammen som de skal, sier pressevakt Helene Wattanapradit Jensen i Avinor til NRK.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) opplyste tidligere torsdag morgen til NTB at de ikke hadde mottatt noen informasjon som knytter dem til det som skjer over luftrommet i Sør-Norge.

Redningsoppdrag går som normalt

Redningshelikoptrene fikk fly som normalt torsdag morgen, opplyste redningsleder Jan Erik Skorte i Hovedredningssentralen til NRK torsdag morgen.

– Er det snakk om liv eller død, flyr vi som normalt – helt uavhengig av dette, sa redningslederen.

Heller ikke Norsk Luftambulanse ble rammet av flystansen, opplyste pressesjef Per Håkon Solberg.

Det var flere fly i luftrommet i Sør-Norge da nyheten kom fra Avinor.

På Oslo lufthavn landet to fly – ett fra Billund i Danmark og et annet fra Førde – klokka 7.10 torsdag morgen. En rekke påfølgende flygninger fikk imidlertid betydelig utsatt landingstid, ifølge flyplassens oversikt.

Holdes oppdatert

Norwegians pressevakt Silje Glorvigen sa til VG at alle deres fly til og fra Oslo er berørt. Hun har ikke tall på hvor mange fly det er snakk om.

– Vi holder passasjerene våre oppdatert på hva som skjer, på tekstmelding, sa hun til avisen.

Avinor har ansvaret for 43 statlig eide lufthavner samt flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge.