Kommunen innledet høsten 2021 et samarbeid med kommunikasjonsselskapet Deadline. Siden den gang har det allerede skjedd mye, noe den visuelle identiteten er et bevis på, skriver Øksnes kommune på sin hjemmeside.

– Vi ser at kommunikasjonsarbeidet til kommunen blir viktigere og viktigere. Vi har lenge hatt fokus på kommunikasjon med innbyggerne, og vi ser at dette kan bidra til å skape mer bolyst i Øksnes. Det visuelle uttrykket er et viktig steg i å bygge vår identitet og omdømme, sier Robin S. Lillejord, enhetsleder for kommunikasjon og digitalisering i Øksnes kommune.

Vil tiltrekke seg flere innbyggere

For Øksnes kommune har nettopp dette, det første møtet med kommunen, vært en viktig motivasjon i kommunikasjonsarbeidet.

– Det er ingen hemmelighet at Øksnes ønsker å tiltrekke seg nye innbyggere, og da må vi fremstå på en måte som gjør at potensielle tilflyttere får inntrykk av at dette er en god kommune å bo i. Gjør man en god jobb i kommunikasjonsarbeidet, kan man få dette inntrykket lenge før man setter sine bein på Øksnes-jord, mener Lillejord.

En overgang med fokus på økonomi og miljø

Kommunen vil nå oppdatere de digitale flatene fortløpende. Men fysiske flater beholdes i hovedsak slik de er i dag.

– Alle nye fysiske flater kommer selvsagt til å bli gjennomført i vår nye profil, men vi ønsker ikke å ikke skape unødvendig avfall eller bruke mer penger enn vi behøver på å endre alle eksisterende fysiske produkter. Det trenger vi heldigvis ikke å forankre i noen strategi, det er ren sunn fornuft, avslutter Lillejord.