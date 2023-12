Varsom har oppjustert snøskredfaren i Lofoten og Vesterålen fra faregrad 2 til faregrad 3, som innebærer betydelig snøskredfare.

Dette skriver varslingstjenesten fredag:

– Flere observasjoner på drønn og en skredhendelse med god bruoddforplantning indikerer at det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn. Du kan lett løse ut skred som enkelte steder kan bli store. Kantkornlaget kan også finnes over skarelag eller ved bakken.