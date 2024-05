20. august 2014 åpnet daværende statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie offisielt det nybygde sykehuset i Vesterålen.

Det var folkefest og representanter for Vesterålen Regionråd var behørig tilstede. Sykehuset ble med god grunn, omtalt som «Norges mest moderne småsykehus».

– Vi var stolte den gang, og vi er like stolte i dag over vårt sykehus som utgjør en hjørnesten i regionen. I 2014 var ordfører i Bø, Sture Pedersen leder av Vesterålsrådet og han fikk også æren av å legge ned grunnsteinen til sykehuset i 2012, ifølge ei pressemelding fra Vesterålsrådet.

Nåværende ordførere i Hadsel og Sortland var også ordførere i disse årene.

Føler et eierskap

Vesterålsrådet består av leder Grete Ellingsen som er ordfører i Sortland, nestleder Elisabeth Sørdahl, som er ordfører i Øksnes, ordfører i Hadsel, Kjell-Børge Freiberg, ordfører i Bø, Sture Pedersen og Kjell-Are Johansen som er ordfører i Andøy.

– Regionen føler et eierskap til at vi fikk et nytt sykehus i 2014. Det har vært og er en årelang politisk kamp for både et nytt sykehus og for at tilbudene ved sykehuset skulle opprettholdes. Fødetilbudet blant annet, og døgnplasser i psykiatri og rehabilitering.

Tirsdag 22. mai markerer Nordlandssykehuset Vesterålen 10-års jubileum for det nye sykehuset.

– Sykehusets historie i Vesterålen strekker seg langt tilbake i tid. I 1785 ble etter utbrudd av «radesyke» det første sykehuset i Hadsel åpnet. Etter sykehuset fra 1785, åpnet et vanlig sykehus i 1892. Deretter ble det bygget et nytt sykehus som åpnet tidlig på 1950-tallet, ifølge pressemeldinga.

Gir vekst

For Vesterålen er sykehuset langt mer enn en bygning for behandling av sykdommer, påpeker Vesterålsrådet.

– Det er en samfunnsinstitusjon som støtter opp om befolkningens helse og velferd, og det har en betydelig innvirkning på mange aspekter av samfunnslivet. Det bidrar til utvikling av spesialisert kompetanse i regionen, og kommunene i Vesterålen, og sykehuset drar veksler på hverandres kompetanse, skriver styret i Vesterålsrådet.

Hver dag diagnostiseres og utføres det spesialisthelsetjenester på høyt nivå ved sykehuset i Vesterålen.

– Regionens beredskap avhenger av sykehuset som gir trygghet for familier, eldre og alle som ønsker å bo i Vesterålen. I tillegg har sykehuset tiltrukket seg helsepersonell og deres familier, noe som har ført til en positiv befolkningsutvikling, påpeker Vesterålsrådet.

Trygt lokalsamfunn

Sykehuset spiller en viktig rolle i utdanning og opplæring av helsepersonell.

– Gjennom samarbeid med utdanningsinstitusjoner, har sykehuset blitt et viktig læringssted for medisinstudenter, sykepleierstudenter og andre helsearbeidere. Dette samarbeidet har bidratt til å heve kompetansenivået i regionen og sikre at fremtidige generasjoner av helsepersonell får praktisk og relevant erfaring, skriver styret i pressemeldinga.

– Sykehuset i Vesterålen har vært mer enn bare en helseinstitusjon de siste ti årene; det har vært en livsnerve for lokalsamfunnet i Vesterålen. Når vi markerer dette jubileet, feirer vi ikke bare sykehusets suksess, men også fremtiden til et trygt lokalsamfunn som fortsetter å dra nytte av sykehusets viktige tilstedeværelse. Vi gratulerer folket i Vesterålen med 10-års jubileet for vårt felles sykehus.