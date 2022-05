Det melder Sortland Havn i en pressemelding mandag.

Skipet anløper Sortland Havn på sørgående tidlig onsdag ettermiddag og blir liggende ved terminalkaia i en halvtime.

Castor, som er det nyeste skipet til Havila Kystruten, ble overlevert 22. april i år. Det er et av fire fartøy som seiler langs norskekysten.

Ifølge pressemeldingen har fartøyene verdens største batteripakke og kan seile fire timer med nullutslipp. Castor går i tillegg på naturgassen LNG, som reduserer CO2-utslipp med 25 prosent og nitrogenoksider (NOx-utslipp) med inntil 90 prosent. Skipet kan også bruke biogass.

– Skipet blir liggende midt i sentrum til glede for passasjerer, mannskap, byens næringsliv og fastboende. Sortland Juniorkorps slår an tonen under anløpet, og vi oppfordrer ellers både tilreisende og fastboende å ta turen ned til havna for å ønske både båt, mannskap og passasjerer velkommen, sier Rune W. Monrad, havnesjef i Sortland Havn i pressemeldingen.