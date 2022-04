Regjeringen lyser ut 2 millioner kroner til kommunale prosjekter som legger til rette for at ungdom mellom 12 og 25 år kan høste erfaringer fra fiskeryrket.

Det skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding mandag.

– Det er viktig for rekrutteringen til fiskerinæringen at flere unge jenter og gutter får prøvd seg på havet. Forhåpentligvis vil erfaringene gi mersmak og bidra til at flere velger fiskeryrket, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Utlysningen betyr at norske kommuner nå kan søke om tilskudd til ungdomsfiskeprosjekt. Ifølge pressemeldingen er Gamvik kommune sitt årlige prosjekt «Sommerfiske for ungdom» inspirasjonen. Gamvik har siden 2010 leid båt og stilt med fiskeskipper som veileder, som har ført til at interesserte ungdommer har kunnet fiske kvoten sin med kyndig veiledning.

– Gamvik kommune har gjort en kjempejobb for ungdom som ønsker sommerjobb som fisker. Nå oppfordrer jeg andre kommuner til å følge etter slik at enda flere ungdommer får prøvd seg, sier fiskeri- og havministeren.

Regjeringen har satt av inntil 200.000 kroner for hvert prosjekt.

– Dermed kan flere kommuner få tilslag om støtte innenfor den totale rammen på 2 millioner, står det i pressemeldingen.

Fristen for å søke er 20. mai.