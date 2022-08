– Bil kjørt ut av veien. Politiet på stedet. En person i bilen. Fører er våken og klar, var første melding fra politiet.

De oppdaterte senere med at bilen har gått et stykke av veien og at fører ble tatt hånd om av ambulanse for nærmere sjekk.

Ut fra sporene på stedet kan det se ut til at bilen har truffet en avkjørsel, hoppet ut på et jorde og at ferden til slutt endte i skogen på enden av jordet.