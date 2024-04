Sommarøy Vel viser til oppslag i media om at vegvesenet krever at alle som skal jobbe på eller ved vei har et 6-timers kurs for å ivareta sikkerheten for de som utfører arbeidet og for andre trafikanter.

– Gjelder dette også kommunale veier? Håper på en nærmere redegjørelse fra kommunen slik at vi som lag, foreninger, skoleklasser og barnehager blir tydelig informert om hvordan vi skal forholde oss til disse nye reglene som gjelder vår-rydding langs veiene, spør Harriet Rognlid Friis på vegne av styret i velforeningen.

Kommunalsjef teknisk svarer med at Øksnes kommune er helt avhengige av at privatpersoner, skoleklasser, velforeninger og andre frivillige gjør en innsats for å holde det rent i kommunen. Det frivillige arbeidet er omfattende, og det legges ned et betydelig antall timer til å rydde søppel, presiserer han.

– Dette er prisverdig og uvurderlig. Kommunen har registrert medieoppslaget som omtales i deres henvendelse. Uten å gå inn i vurderingen til Statens vegvesen, så er det lett å tenke seg at bakgrunnen for kurskravet er å ivareta sikkerheten og å unngå at noen blir skadet i forbindelse med rydding av søppel langs vei. Det vil si at kravet er gitt i beste mening og med de beste intensjoner, reflekterer han.

Øksnes kommune har så langt ikke vurdert å innføre et tilsvarende krav for søppelrydding langs kommunale veier, men oppfordrer alle som plukker søppel langs kommunal vei til å utvise stor forsiktighet og gjerne bruke en refleksvest.