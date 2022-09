Det skriver kommunal- og distriktsdepartementet i en pressemelding.

– Gjennom hele pandemien har kommunene og fylkeskommunene gjort en formidabel jobb. Arbeidsgruppens rapport viser at pandemien satte tydelige spor i kommunene også i 2022. Regjeringen vil nå gå igjennom rapporten og fremme forslag om kompensasjon i nysaldert budsjett i november, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Gunn Margit Helgesen, styreleder i KS, sier at kommunene har stått i frontlinjen gjennom hele pandemien og at mange tusen ansatte i skoler, barnehager og helse- og omsorgssektoren har gjort en imponerende innsats. Dette har kostet.

– KS har hele veien understreket behovet for full koronakompensasjon til kommuner og fylkeskommuner, for å unngå kutt i tjenestetilbudet til innbyggerne. Vi forventer at regjeringen holder sine løfter og kompenserer merutgiftene også for 2022 i nysaldert budsjett, sier Helgesen i pressemeldingen.