En landsomfattende undersøkelse av Frende Forsikring viser at over 40 prosent kjører før bilrutene er fri for is og dugg.

Nordland er fylket som kommer nest verst ut i undersøkelsen. Her er andelen 50 prosent.

– Vi ser det som grovt uaktsomt å ikke skrape rutene skikkelig. Et forsikringsselskap vil normalt redusere erstatningen og i verste fall kan den falle helt bort. Da blir de to minuttene du sparte svært kostbare, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge, i ei pressemelding.

Utrykningspolitiet har skrevet ut 1359 forenklede forelegg for kjøring med for dårlig sikt de siste tre årene, ifølge pressemeldinga. I alvorlige tilfeller kan man bli anmeldt og miste førerkortet.