Sjefen for Helse nord har nå sendt styret en rekke omstridte kuttforslag. Blant forslagene er å samle akuttsykehusene på Helgeland til ett sykehus.

Helse Nord-direktør Marit Lind trosser dermed motstanden fra de tillitsvalgte når hun nå foreslår en rekke kutt og omstruktureringer av sykehus i regionen, skriver NRK.

Lind foreslår å fjerne akuttkirurgien ved sykehusene i Lofoten og Narvik. Det anbefales å beholde indremedisinsk beredskap i både Narvik og Lofoten. Fødetilbudet i både Lofoten og Narvik foreslås endret slik at keisersnittberedskapen i Lofoten avvikles og fødeavdelingen i Narvik nedgraderes.

I tillegg anbefales det at de tre akuttsykehusene i Sandnessjøen, Mo i Rana og Mosjøen blir samlet til ett felles sykehus i Helgeland-regionen.

I styrepapirene framkommer det at Marit Lind har tvilt seg fram til denne anbefalingen:

– Administrerende direktør har under tvil landet på at min anbefaling vil være å avvikle akuttkirurgisk funksjon ved både Nordlandssykehuset Lofoten og UNN Narvik. Hovedbegrunnelsen er for å sikre framtidig bærekraft i tjenestene, heter det i papirene

I tillegg er det foreslått å legge ned de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) i Tana, Storslett, Silsand, Storsteinnes, Lofoten og Vesterålen (Svolvær) og Mosjøen, skriver NRK.

Forslaget framkommer i et høringsutkast for helhetlig plan for funksjons- og oppgavedeling. Forslaget fra en arbeidsgruppe som har jobbet med funksjonsdeling innen psykisk helsevern, blir dermed opprettholdt.

Helseforetakets styre skal behandle alle kuttforslagene 9. januar.