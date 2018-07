Hans Kr. Amundsen er død

Innenriks

– Han var ikke redd for å si hva han mente, heller ikke når det var upopulært. Derfor var han en god rådgiver. Fordi han var en uredd rådgiver. Hvis han var uenig med meg, så sa han det, sier Jens Stoltenberg til NTB.

Slike rådgivere er bedre enn de som alltid er enige, fastslår han.

– Og så var han flink til å formulere. Sette ord på følelser, sette ord på stemninger.

Kjente hverandre fra AUF

Den tidligere statsministeren og Ap-lederen sier det ikke er til å skjønne at Amundsen er gått bort, bare 58 år gammel.

De to ble begge født i 1959, og på 1970-tallet ble Stoltenberg kjent med både Hans Kristian og broren Einar gjennom AUF.

– Den gang var Hans Kristian leder i Troms AUF, mens broren Einar var leder i Hordaland AUF. Da jeg ble kjent med dem, i 1979, sto Alta-kampen på sitt kraftigste. De var to av de hardeste motstanderne av Alta-utbyggingen. Begge med samisk bakgrunn, så det handlet også om samenes rettigheter, sier Stoltenberg.

Også han var mot utbyggingen. Men intensiteten var nok en annen hos de to brødrene fra Skoganvarre i Finnmark.

– De satte seg veldig i respekt i AUF den gangen, sier Stoltenberg.

Sentral etter terroren

Senere gjorde Hans Kristian Amundsen karriere i pressen. Men i 2011 kom han tilbake til politikken for fullt, som statssekretær i den rødgrønne regjeringen.

Amundsen ble i denne perioden en viktig taleskriver for Stoltenberg. Han fikk en sentral rolle i å formulere regjeringens budskap etter 22. juli-terroren.

– Han var viktig for Norge fordi han var med på å formulere det budskapet. Men han var også viktig for meg personlig fordi vi opplevde 22. juli sammen og på samme måte. Vi hadde begge samme bakgrunn fra AUF og Utøya, som ble angrepet. Vi jobbet på Statsministerens kontor, som var mål for bombeangrepet. Og vi hadde begge et ansvar som statsminister og statssekretær, sier Stoltenberg.

– Den rollen han spilte da, var avgjørende for hvordan Norge håndterte angrepet, og for at vi greide å si mer åpenhet, mer demokrati, sier han.

Nær venn

I 2014 flyttet Stoltenberg til Brussel for å overta som generalsekretær i NATO. Men de to holdt kontakten.

– Vi gikk tur sammen i Nordmarka og traff hverandre i ny og ne, forteller Stoltenberg.

Han beskriver Amundsen som en nær venn. Da han kom hjem fra Brussel fredag sist uke, møtte han Amundsen for siste gang.

– Jeg landet kvart over ni. Da sendte jeg ham en tekstmelding, og kvart over ti så sitter vi der og har en veldig fin prat og en lang kveld sammen, sier Stoltenberg.

(©NTB)