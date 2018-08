«Iran-Sandberg» fulgte ikke reglene

Innenriks

– Jeg orienterte departementet dagen etter at jeg ankom Iran, og Statsministerens kontor dagen derpå, opplyser Sandberg i en epost til NTB.

Ifølge regjeringens arbeidsreglementet skal statsråder til enhver tid holde SMK orientert om hvor de befinner seg og hvordan de kan kontaktes, i tilfelle det oppstår situasjoner der det er avgjørende å oppnå raskt kontakt.

Kommunikasjonssjef Trude Måseide ved SMK bekrefter at Sandberg har brutt reglementet.

– Per Sandberg har gjort rede for at han endret ferieplaner på kort varsel i sommer etter at ferieplanene hans var meldt inn til Statsministerens kontor. Han sier også at ved feriereisen til Iran varslet han departementet og Statsministerens kontor i løpet av de første dagene og ikke i forkant slik rutinene tilsier, sier hun til NTB.

Sandberg har tidligere understreket at Iran-turen var en privat feriereise. Han avviser også at det er problematisk at han reiste sammen med en norsk-iransk kvinne som har et enkeltmannsforetak som blant annet skal drive med sjømateksport.

Tirsdag bekreftet Sandberg overfor TV 2 at de to er kjærester.

Ba ikke om sikkerhetsråd

Sandberg reiste til Iran på ordinært turistvisum. På spørsmål om hvilke sikkerhetsvurderinger som ble gjort i forkant av reisen, og hvem som var involvert i vurderingene, svarer han:

– Sikkerhetsvurderingene gjorde jeg selv basert på tidligere besøk til Iran.

I en ny epost skriver han at han er godt oppdatert når det gjelder råd om sikkerheten og viser til at han jevnlig har sikkerhetsbriefer i forbindelse med utenlandsreiser.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har ansvar for å beskytte myndighetspersoner og gi råd til regjeringsmedlemmene, også om reiser til utlandet. Men statsrådene er ikke pålagt å søke råd hos PST før en reise.

Sjømateksport

Sandberg besøkte Iran som fiskeriminister i oktober 2016 sammen med en delegasjon fra havbruksnæringen. Målet var blant annet få i gang norsk sjømateksport til landet.

Norge og andre vestlige land åpnet opp for økt handel med Iran etter at landet inngikk en avtale om sitt atomprogram. Men siden har USA trukket seg fra avtalen og truet med sanksjoner mot bedrifter fra hele verden som handler med Iran.

Sandberg sier Iran-turen ble tatt på sparket etter at hans opprinnelige ferieplaner gikk i vasken.

– Det angrer jeg ikke på. Iran er et fantastisk ferieland som jeg absolutt anbefaler.

Opposisjonen vil ha svar

Opposisjonen på Stortinget sier de vil kreve skriftlige svar om reisen. Ifølge Aps næringspolitiske talsperson Terje Aasland reiser turen både nærings-, handels- og utenrikspolitiske spørsmål.

– De siste dagenes opptreden og forsøk på å bortforklare saken har vært svært lite tilfredsstillende, sier han. Det kan bli aktuelt å stille spørsmålene til statsministeren i stedet for Sandberg selv, ifølge Aasland.

Geir Pollestad (Sp), som også sitter i næringskomiteen, er kritisk til Sandbergs tilnærming til Iran og hvordan dette kan virke inn på Norges forhold til andre land og markeder.

Pollestad stiller også spørsmål ved Sandbergs rolleforståelse når statsråden sier at det ikke var fiskeriministeren som var i Iran.

– Hvem var fiskeriminister i Norge den tiden han ikke var det? spør han.

Spørsmål om rolleblanding

SVs Torgeir Knag Fylkesnes ber Sandberg forsikre om at det ikke har vært rolleblanding, sikkerhetsrisiko og inhabilitet knyttet til reisen.

Spørsmålene blir sendt onsdag, og Sandberg har seks virkedager på å svare.