Politiet meldte ikke om at politibiler kolliderte

Innenriks

– Selvfølgelig skulle dette vært tvitret om. Vi har et ansvar for å informere publikum og gjerne via mediene, sier politiinspektør og stabssjef Martin Strand i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Oslo politidistrikt bruker Twitter for å opplyse om det som skjer i distriktet. Her har de 342.000 følgere, og mediene er helt avhengig av informasjonen som deles her.

I forbindelse med søndagens ulykke i Thorvald Meyers gate ble to politifolk sendt til sykehus med skader, og to andre i tjeneste til legevakt for sjekk. Saken ble først kjent da VG fikk et tips og Dagbladets fotograf tilfeldigvis gikk forbi stedet.

– Da kan man lett få mistanke om at politiet beskytter sine egne. Det kan ha vært hektisk på sentralen akkurat da det skjedde, men da burde man lagt ut en melding på Twitter så fort som mulig etterpå, sier vaktsjef og krimkommentator Olav Rønneberg i NRK.

– Jeg har forståelse for at det kan virke slik, men det var ikke intensjonen. Det blir fort kjent når en slik alvorlig og uheldig sak skjer i et område med publikum. Saken er tatt opp internt og det er forventet at vi også i denne type ulykker informerer publikum, svarer Strand.

Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening synes at det er mangler ved politiets Twitter-bruk, og mener de burde ha et eget informasjonssystem for mediene.