Ett av tre polititjenestesteder har åpent mindre enn fem dager i uka

Innenriks

Mer enn et av tre lensmannskontorer og politistasjoner i Norge holder åpent for publikum mindre enn fem dager i uka.

En ny kartlegging fra Politiforum viser at av de 221 tjenestestedene som er åpne på nåværende tidspunkt, holder 78 tjenestesteder åpent fire dager i uka eller mindre.

Av disse er det store flertallet åpne bare to eller tre dager i uka, ifølge gjennomgangen, som er basert på åpningstidene distriktene selv oppgir på politiets nettsider.

Nettopp det å øke åpningstidene ved lensmannskontorer og politistasjoner rundt omkring i landet, var et av argumentene for å redusere antall tjenestesteder, før Nærpolitireformen ble vedtatt i Stortinget.

Flere politikere i Høyre var blant dem som brukte dette argumentet. At flere tjenestesteder har korte åpningstider, og at enkelte av dem sågar har fått kortere åpningstider etter reformen, lever partiet likevel godt med.

– Det har aldri vært meningen at alle tjenestestedene skal ha åpent fem dager i uken. Dette organiseres ut fra hensynet til publikums behov men også av hensyn til riktig ressursbruk. Her har jeg tillit til at politiet organiserer seg slik de selv synes er best, sier Guro Angell Gimse, som sitter i justiskomiteen på Stortinget for Høyre, til Politiforum.