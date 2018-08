– Sandberg bør vurdere sin fremtid i Frp

Innenriks

Mazyar Keshvari (Frp), som selv har iransk bakgrunn, er såret over Sandbergs omtale av Iran som et ferieparadis og ber han vurdere sin fremtid i partiet.

– Å snakke om Iran som et ferieparadis, finner jeg svært sårende. For meg personlig, men også på vegne av partiet, sier Keshvari til NRK.

Fiskeriminister Per Sandberg har fått kritikk fra flere hold etter at det ble kjent at han la årets sommerferie til Iran som privatperson sammen med sin norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes, uten å orientere Statsministerens kontor tilstrekkelig i forveien.

Keshvari kom til Norge som flyktning fra Iran i 1986 og har tidligere vært Sandbergs innvandringspolitiske talsmann. Han er idag leder i Oslo Frp.

Han sier han er sterkt opprørt over Sandbergs ferievalg og mener han rokker ved bildet av at Frp er et parti som bekjemper islamistiske terrorregimer.

– Det har vært forsøkt å til dels fordumme og hvitvaske regimet, ved å snakke om at han har vært på badestrender og badet og kost seg. Han nevner ikke med ett ord at kvinner ikke har lov til å bade på disse strendene, sier Keshvari.

Fiskeriministeren mener Keshvaris kritikk bommer fullstendig og at han blander det iranske regimet med et flott folk i et flott land.

– Sakte, men sikkert opponerer folket i Iran mot diktatur og overgrep. Jeg står skulder ved skulder med folket i alle land som ønsker mine og Keshvaris grunnleggende verdier. Ytringsfrihet, likestilling, demokrati og valgfrihet, også i Iran,. Hvis dette er i strid med FrPs verdier, vurderer jeg lett min posisjon som første nestleder i partiet, skriver han i en epost til NRK.

Sandberg innrømmet torsdag at han ikke opererte i tråd med sikkerhetsrutinene da han tok med seg jobbtelefonen på ferie i Iran, men sier han har lært av sine feil.