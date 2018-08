Boligprisene falt i Nord-Norge i juli

Innenriks

Boligprisene falt i begge de to største byene i regionen. Mest i Tromsø, der prisene gikk ned med 1,5 prosent. Bodø og Fauske fulgte like etter med en nedgang på 1,4 prosent.

Trenden er også negativ på lengre sikt. Totalt har boligprisene i Nord-Norge falt med 0,7 prosent de siste 12 månedene. I Tromsø og Bodø med Fauske har prisene falt med henholdsvis 1,6 og 0,1 prosent det siste året.

Gjennomsnittsboligen i Nord-Norge kostet i juli 2,7 millioner kroner. Noe dyrere var det i Tromsø, der man i snitt måtte ut med i underkant av 3,4 millioner.

Totalt ble det solgt 368 boliger i Nord-Norge i juli, noe flere enn i juli i fjor. 274 boliger ble lagt ut for salg i juli 2018, mot 254 i juli 2017.

Moderat nasjonalt

I likhet med i Nord-Norge sank prisene over hele landet i juli, med unntak av Bergen og Oslo-regionen.

Totalt steg boligprisene i Norge med 0,4 prosent justert for sesongvariasjoner. Det er en moderat oppgang, og en svært normal juli måned, mener Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer.

– Det er som regel store regionale forskjeller i prisutviklingen i juli. Årsaken til dette er at det legges ut få nye bruktboliger for salg denne måneden, utenom mindre leiligheter i de største byene, forklarer han.

Noe mer enn ventet

Analytikerne hadde spådd en enda mer beskjeden stigning.

– Prisutviklingen i juli er sterkere enn det vi hadde ventet. Det har dessuten vært omsatt mange boliger til juli å være. Mange som la ut boligene sine til salgs sent i juni har lyktes med timingen og fått solgt til gode priser, sier Terje Buraas, leder for DNB eiendom.

Han spår likevel, i likhet med Nordea, Eiendom Norge og DNB-kollega Jeanette Strøm Fjære, en moderat vekst i resten av 2018 for hele landet.

– Vi forventer at renteøkning, økt boligtilbud og svak befolkningsvest vil fører til at prisveksten demper seg de neste månedene, sier Fjære.

– Velfungerende marked

Totalt ble det solgt 4.329 boliger over hele landet i juli, noe som er 9,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

– Det er solgt betydelig flere boliger i juli 2018 sammenlignet med i juli 2017. Det er likevel på et normalt nivå for måneden å være, og det vitner om et velfungerende boligmarked i store deler av landet, sier Dreyer.

Han tror Oslo, der prisene steg 1,9 prosent, vil fortsette å peke seg ut med sterkest prisvekst resten av 2018.

– I Oslo er ikke tilbudssiden mer enn moderat høy, og med såpass stor etterspørsel forventer vi at byen fortsatt vil peke seg sterkt ut. i Bergen, Stavanger og Trondheim forventer vi en mer moderat utvikling, sier Dreyer.

– Hold hodet kaldt

Selv om det er ventet moderat prisoppgang, råder forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea boligkjøpere til ha is i magen.

– Med varsel om renteøkning og dyrere lån er det spesielt viktig å holde hodet kaldt og ikke by over evne. Foruten å beregne hva økonomien din tåler av gjeldsbelastning gjør du lurt i å tenke gjennom hva slags livsstil du ønsker deg, og hva det koster å opprettholde denne, sier hun.