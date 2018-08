Svenske leketøysbutikker blir bedt om å fjerne realistiske våpen

Innenriks

Leketøysbransjen i Sverige ber butikker fjerne leketøysvåpen som ser ekte ut, etter at politiet i Stockholm drepte en ung mann med Downs syndrom.

20-åringen hadde rømt hjemmefra og bar på en leketøyspistol da han ble skutt av flere politifolk i Vasastan ved 4-tiden torsdag morgen.

Oppfordringen kommer til å bli sendt ut til butikkene i begynnelsen av neste uke, melder P4 Extra i Sveriges Radio.

– Vi lager ganske enkelt en anbefaling til bransjen: at man tar vekk alle leketøysvåpen som er lette å forveksle med et ordentlig våpen, sier Alexandra Synnermark, leder for bransjeorganisasjonen Lek- og babybransjen, til TT.

Butikkene er ikke nødt til å følge oppfordringen, men Synnermark tror at de fleste har samme syn på saken.

– Samtidig blir det styrt litt av forbrukerne. Hvis ingen kjøper det, er det ingen som vil ha det i hyllene heller. Etterspørselen styrer tilgangen, sier hun.