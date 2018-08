Masseslagsmål i Tromsø sentrum

Innenriks

Et ukjent antall personer deltok natt til søndag i et masseslagsmål i sentrum. Ingen ble skadd i slagsmålet som raskt ble stoppet av politiet.

– Vi skjønte raskt at det var snakk om to grupper. Vi tok derfor med oss sentrale aktører fra begge sidene for å få klarhet i hendelsen, forteller operasjonsleder Karl-Erik Thomassen i Troms politidistrikt til NTB.

– Vi fikk raskt kontroll på stedet, men det tok litt tid å nøste opp i hva som faktisk hadde skjedd, sier han. Operasjonslederen ønsker ikke å gå inn på hva som var årsaken til slagsmålet, men sier at det ikke er snakk om et gjengoppgjør.

Politiet fikk melding om slagsmålet i Storgata klokken 2.45.

De involverte var menn og kvinner i alderen 18-26 år. Ingen er pågrepet i saken. De som ble brakt inn til politistasjonen er søndag morgen dimittert.

Ingen ble skadd i slagsmålet. Politiet oppretter sak på ordensforstyrrelse.