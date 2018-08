TV 2: Sandberg ville ikke at fraseparert kone skulle vite om Iran-reisen

Innenriks

Sandberg har møtt en vegg av kritikk etter at det ble kjent at han reiste til Iran med kjæresten, norsk-iranske Bahareh Letnes, uten å varsle Statsministerens kontor på forhånd. Sandberg tok med sin jobbmobil, som inneholdt sensitiv informasjon, med på turen, stikk i strid med det generelle rådet fra PST om å aldri ta slike telefoner med til risikoland som Iran.

Ifølge TV 2 unnlot Sandberg å informere Statsministerens kontor om turen til Iran for å forhindre at hans fraseparerte kone skulle få kjennskap til reiseplanene.

Opposisjonen på Stortinget har stilt både Sandberg og statsminister Erna Solberg (H) en rekke spørsmål om saken.

Solberg varslet fredag at hennes svar vil komme på mandag.

– Rein løgn

Per Sandberg (Frp) beskylder TV 2 for å fare med løgn etter oppslaget om at han takket nei til sikkerhetssamtaler med PST før flere reiser til Kina og Russland.

– Dette er rein løgn, som føyer seg inn rekken av løgner og usannheter fra TV 2 de siste 14 dagene. Dette er ren feighet, sier Sandberg til NTB.

TV 2 meldte fredag kveld at fiskeriministeren sa nei takk til å få sikkerhetsbrif fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) før flere utenlandsturer til Russland i juni 2016 og september 2017, og til Kina i mai 2017 og i mai 2018.

PST ville lørdag verken bekrefte eller avkrefte TV 2s opplysninger.

– Vi tilbyr sikkerhetssamtaler basert på en individuell vurdering av hver reise, opplyser senior kommunikasjonsrådgiver Annett Aamodt til NTB.

– Har sikre kilder

I kanalen tas beskyldningene om løgn med stor ro. Både TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække og journalist Kadafi Zaman sier til NTB de har sikre kilder i saken, men ønsker ikke å gi noen detaljer utover dette.

– Jeg kommenterer ikke kildeopplysninger. Men hvis Sandberg og Fiskeridepartementet mener TV 2s opplysninger er feil, så må de jo offentliggjøre listen over hvor mange og hvilke sikkerhetsbrifer Sandberg har takket nei til, sier Zaman.

– Dette er jo omvendt bevisbyrde. Kan ikke TV 2 legge fram bevis? svarer Sandberg.

På spørsmål om han nå vil melde TV 2 inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU), svarer statsråden:

– Jeg kommenterer ikke hva jeg vil gjøre framover.

PST: Russland og Kina verst

PST gir rutinemessig tilbud om råd til regjeringsmedlemmer som skal til høyrisikoland. Da PST la fram sin årlige trusselvurdering tidligere i år, ble spionasje fra Russland og Kina trukket fram som de største truslene mot norske interesser.

– Foran nesten samtlige reiser som vi har, særlig når det går på denne type risikoland, har vi en brifing. Jeg har ikke fått det hver eneste gang vi har vært ute på reise, men vi får det med jevne mellomrom, har Sandberg tidligere sagt til TV 2.

Ifølge TV 2 er det uklart om det er Sandberg selv eller hans departement som har takket nei til sikkerhetsbrisene i forkant av Russland- og Kina-turene.

– Vi har bedt både departementet og Statsministerens kontor om å kommentere dette, men har ikke fått svar, sier Zaman.