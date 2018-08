– Frykter ikke Per Sandbergs advokater

Innenriks

Verken NRK eller TV 2 har fått mer informasjon om tidligere fiskeriminister Per Sandbergs varslede rettsforfølgelse av dem.

– Det er vanskelig å forholde seg til påstandene hans. Han er verken konkret eller underbygger det, men kaller journalistikken for fake news. Det er en utvikling vi har sett mye av i USA. Foreløpig nøyer vi oss med å avvente til han kommer med den dokumentasjonen han har sagt han ville legge fram, sier TV 2s sjefredaktør Olav T. Sandnes til NTB.

Varslet rettssaker

Tirsdag langet Sandberg ut mot norske medier og deres omtale av hans reise til Iran og forholdet til kjæresten Bahareh Letnes. Den tidligere fiskeriministeren hevdet å sitte på konkrete saker som gir grunnlag for søksmål, og rettet særlig kritikken mot NRK og TV 2.

– Dere har brukt hemmelige kilder, anonyme toppdiplomater, avhoppere, folk som aldri har vært i Iran. De har dere brukt som beviser mot Bahareh, men det finnes ikke fnugg av bevis. Påstander og spekulasjoner er det, og det skal vi komme tilbake til, sa Sandberg.

Han fortalte at paret er i kontakt med «ikke ubetydelige advokater» og varslet en serie rettssaker.

– Vi skal gå gjennom hvert presseoppslag, sa Sandberg.

– Ikke bekymret

TV 2s ansvarlige redaktør føler seg trygg på at de har troverdige kilder bak sakene de har valgt å publisere.

– Vi avventer Sandbergs oppfølging, han har jo blant annet sagt at han skal bruke utenlandske advokater, sier Sandnes.

Han mener at TV 2 har dekket en sak som har offentlighetens interesse, og at den ligger i kjernen av deres oppdrag.

– Vi er ikke bekymret for rettslig forfølgelse. Vi er opptatt av at Sandberg, som alle andre, kan innklage oss til PFU og bruke de normale instansene som er godt etablert i Norge. Vi har også en tradisjon for at dersom man gjør feil, så tar man det inn over seg. Men i denne saken er det vanskelig for oss å spekulere i hva han mener vi har gjort feil, sier Sandnes.

– En del av jobben

Konstituert nyhetsdirektør i NRK, Marius Tetlie, kjenner seg heller ikke igjen i den sterke kritikken fra Sandberg.

– NRK har drevet systematisk og kritisk journalistikk mot en statsråd som har brutt sikkerhetsreglementet og rutinene for å varsle statsministeren om sin reisevirksomhet. Vi mener at det er del av den jobben som mediene skal gjøre, sier han til NTB.

Foreløpig har heller ikke NRK hørt noe om hva et eventuelt søksmål går ut på.

– Vi har jobbet i tråd med de vanlige journalistiske arbeidsprosessene og vi har fulgt det etiske regelverket. Hva han eventuelt vil forfølge, har vi ikke noe kunnskap om nå. Vi får se om han konkretiserer det etter hvert. Når det er rettet så sterke påstander mot oss, er det naturlig at vi nå ser på jobben vi har gjort i denne saken, sier Tetlie.

– Berettiget

Han understreker at de alltid går gjennom faktagrunnlaget i sakene før de blir publisert og at flertallet av sakene i Sandberg-saken har åpne kilder.

– Vi har drevet et berettiget kritisk søkelys mot en statsråd, sier han.

Under pressekonferansen tirsdag, hevdet Sandberg at NRK er «helt fri for kompetanse».

– Jeg er litt usikker på hva han konkret mener med det. På generelt grunnlag har jo journalister alltid et behov for å fylle på med kunnskap innenfor ulike fagfelt, sier Tetlie.

Sandberg: – Ingen vet resultatet

Per Sandberg skriver i en SMS til NTB at de har en «betydelig jobb foran seg».

– Vi skal gjennomgå alle spekulasjoner, løgner og påstander. Hva resultatet blir, vet ingen, skriver han.