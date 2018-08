Innenriks

Meteorologisk institutt varsler om at det kan komme mellom 30 og 50 millimeter nedbør på seks timer på Vest-, Sør -og Østlandet torsdag morgen.

Farevarselet er på gult nivå og gjelder for fylkene Rogaland, Agder, Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark.

Gult betyr at man må være oppmerksom og at det kan oppstå utfordringer, forklarer instituttet på sin hjemmeside.

– Vurdér behov for forebyggende tiltak, skriver de og varsler om fare for overvann i tettbebygde områder for alle seks fylkene.