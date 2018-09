Hagen: – En selvfølge at Listhaug overtar etter Sandberg

Innenriks

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen mener det er en selvfølge at Sylvi Listhaug overtar som nestleder etter Per Sandberg. Om ikke, varsler han bråk.

– Det er ren selvfølge. Ellers blir det opprør. Hun er en markant personlighet som markerer Frp på en god måte. Hun opprettholder profilen som bygget Frp til et stort parti, og som i flere år ikke har vært godt nok ivaretatt, sier Hagen til Vårt Land.

– Da Siv overtok lå Frp på opptil 33 prosent og var iblant suverent størst i landet. Nå ligger vi på 12 prosent. Det var den profilen som gjorde oss store, fortsetter han.

Per Sandberg trakk seg som fiskeriminister og første nestleder for snart tre uker siden etter at han brøt sikkerhetsregler i forbindelse med en privat reise til Iran i sommer.

Flytter til USA

Den andre nestlederen, Ketil Solvik-Olsen, kunngjorde torsdag at han går av som samferdselsminister for å bli med kona og barna til USA.

Samtidig har han gitt uttrykk for at han ønsker å fortsette som nestleder fra utlandet, og kilder i partiet sier til NTB at det er sannsynlig at han kan få fortsette i vervet når sentralstyret mandag skal ta stilling til spørsmålet.

Det er også ventet at Listhaug utnevnes som etterfølger for Sandberg mandag når partiet legger sin midlertidige nestlederkabal. Selv har hun sagt ja til å overta som nestleder.

– Jeg er ydmyk og beæret av å bli nevnt som aktuell nestlederkandidat. Jeg stiller meg til disposisjon for partiet dersom de ønsker meg i en slik rolle. Det er landsmøtet vårt til våren som er suverent til å velge partiets ledelse. Hva som skal skje fram til det, skal diskuteres i sentralstyret. Frp har vært en stor del av mitt liv i 20 år, og jeg er motivert til å gjøre en innsats også videre, som nestleder om landsmøtet ønsker det. Jeg håper jeg får tilliten til å bli valgt, uttalte hun til Dagbladet i midten av august.