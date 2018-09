Sylvi Listhaug heises til topps i Fremskrittspartiet

Innenriks

Sentralstyret må ta stilling til om de vil ha Listhaug som konstituert nestleder og om partiets andre nestleder Ketil Solvik-Olsen kan fortsette i vervet mens han bor i USA i ett år. Mye tyder imidlertid på at det er disse to som skal bistå partileder Siv Jensen med å dra lasset når partiet forbereder seg til lokalvalget neste år.

Jensen har vært tydelig på at sunnmøringen er favoritt til å overta posisjonen som ble ledig da Per Sandberg trakk seg fra regjeringen og partiledelsen i august. Og Listhaug var ikke sen med å stille seg til disposisjon.

– Jeg ønsker å stå på for partiet. Jeg er engasjert og har brukt mye tid på å reise rundt i partiorganisasjonen. Det kommer jeg til å fortsette med, sa Listhaug til NTB under Arendalsuka.

Ambisjonene for valgkampen er klare:

– Vi skal kaste ut flest mulig rødgrønne politikere over hele landet og sørge for at vi overtar makta i mange norske kommuner, lover hun.

En konstituert nestleder må velges blant sentralstyrets medlemmer og mange mener det ikke er andre enn Listhaug som kan fylle Sandbergs sko.

– Det er på mange måter naturlig at når Sandberg går ut, går Listhaug inn. De er litt samme type Frp-ere. Det er nok bra for miksen i partiledelsen, sier TV 2-kommentator Mathias Fischer, som har skrevet bok om Listhaug, til NTB.

Det formelle valget av partiets to nestledere skjer på landsmøtet 3.–5. mai neste år.