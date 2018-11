Aina Stenersen foreslått som listetopp for Oslo Frp

Innenriks

På nominasjonskomiteens møte onsdag ble det andre listeforslag til valget i Oslo 2019 satt opp. Aina Stenersen topper listen foran Camilla Wilhelmsen (59) med Tommy Skjervold (36) på tredjeplass.

– Vi ønsker å være et klart, positivt og tydelig alternativ til det sittende byrådet. Vi ønsker å være i posisjon. Vi vil fjerne eiendomsskatten i Oslo, gjøre byen tilgjengelig både for bilister og fotgjengere, fjerne bompenger og ha et mangfold innen helsetjenestene, sier Stenersen til Dagsavisen.

Stenersen rykket inn som fast medlem i Oslo bystyre i november i fjor, da Tommy Skjervold ble statssekretær for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i Erna Solbergs regjering.

Nominasjonsmøtet i Oslo Frp går av stabelen 3. desember.

