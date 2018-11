Hareide: – Jeg er i limbo

Innenriks

En sterkt forkjølet og tilsynelatende ganske matt Hareide la fredag fram KrFs alternative budsjett sammen med nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad.

Mens de fleste spørsmål og mesteparten av oppmerksomheten nå kretser rundt Ropstad som forhandlingsleder og partiets heteste partilederkandidat, medgir Hareide at han nå befinner seg på en mellomstasjon som partiets leder.

– Jeg tror folk vet at jeg er på vei bort som partileder. Nå skal vi bare lykkes med de forhandlingsprosessene, og fram til det er det helt naturlig at jeg kommer til å være i en limbo-funksjon til jeg trer tilbake, sier Hareide til NTB.

Under KrFs landsmøte sist fredag, varslet Hareide at han går av dersom Ropstad lykkes med å ta KrF inn i den borgerlige regjeringen, men at han fortsetter dersom forhandlingene mislykkes og partiet går videre til sonderinger med Ap og Sp. Nå understreker han:

– Blir det sånn som både jeg og partiet ønsker, så lykkes vi med de forhandlingene med Erna. Jeg ønsker at vi skal lykkes med å gå inn i Solberg-regjeringen nå som partiet har gjort et retningsvalg, og jeg kommer til å bidra til at vi går inn i den regjering, sier han.

Til Dagbladet torsdag sier Hareide at selv om han går av som partileder, vil han ikke «melde seg ut».

– Det er opp til Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad å sette sammen sitt mannskap. Det er ikke naturlig for meg å gå inn i en regjering med Frp. Men jeg vil være i Stortinget og gjøre en jobb der, så er det opp til dem om de vil bruke meg som parlamentarisk leder eller til noe annet, sier Hareide til Dagbladet.

