Likestillingsministeren taus om abort

Avisen har denne uken stilt Helleland spørsmål om abort og bedt henne begrunne hvorfor hun ikke deltar i debatten.

– Statsråden ønsker ikke å kommentere saken. Hun har ingen ytterligere kommentarer, lyder svaret fra informasjonsavdelingen til Barne- og likestillingsdepartementet.

Aps helsepolitiske talskvinne Ingvild Kjerkol reagerer på at Helleland velger å holde seg unna den offentlige abortdebatten.

– Abortloven er en av de viktigste likestillingslovene vi har. Den sikrer norske kvinners rett til å bestemme over egen kropp, sier hun.

Statsminister Erna Solberg (H) har åpnet for å diskutere endringer i abortlovgivningen som en del av regjeringsforhandlingene med KrF. Partiet ønsker å fjerne paragraf 2c i abortloven, som åpner for senabort ved fare for at barnet har en alvorlig sykdom. Solberg har også åpnet for å endre loven om tvillingabort.

