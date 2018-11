Biler tok fyr etter kollisjon – mann siktet

Innenriks

Det brant i både bilen, garasjen og en bil som var parkert i garasjen. Brannen er slukket, men sjåføren var sporløst borte. Politiet fryktet at sjåføren kunne vært skadd som følge av den høye farten og brannen som senere oppsto.

Vi fikk senere tips om en mann i 20-årene som disponerte bilen. Han ble funnet i sin leilighet ikke langt unna ulykkesstedet. Han fremsto for politiet som beruset og ble siktet for kjøring i påvirket tilstand. Han er for øvrig uskadd, sier operasjonsleder Sindre Molnes i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

