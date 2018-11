Dette skjer i dag

Innenriks

100 år siden første verdenskrig

Over 70 statsledere er samlet i Paris for å markere at det er 100 siden våpenhvilen som satte strek for første verdenskrig. Det anslås at rundt 10 millioner mennesker ble drept i den globale konflikten.

Småbrukarlaget velger ny leder

Merete Furuberg har takket nei til gjenvalg etter åtte år som leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Valgkomiteen har innstilt Kjersti Hoff fra Løten som ny leder i valget som holdes på siste dag av organisasjonens landsmøte.

Valg i Øst-Ukraina

De russiskstøttede opprørerne i Øst-Ukraina holder valg.

EU og USA sier valgene i de selverklærte folkerepublikkene Luhansk og Donetsk vil gjøre det vanskeligere å få slutt på konflikten som har kostet over 10.000 mennesker livet siden 2014,

Minnemarkering for Khashoggi

I Istanbul blir det minnemarkering for den drepte saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi.

Lørdag innrømmet Tyrkias president for første gang at landet er i besittelse av – og har delt – lydopptak av drapet på Khashoggi på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober.

Polsk jul i Norge

På Norsk Folkemuseum er det duket for en hel dag med polske juletradisjoner i samarbeid med den største innvandrergruppen i Norge.

11. november er Polens selvstendighetsdag.

(©NTB)