Dobbeltdrapssak for retten i Kristiansand

Innenriks

For 16 år siden ble kvinnens far funnet død i et badekar i sitt hjem i Kristiansand. Tolv år senere ble hennes tidligere samboer også funnet død, på et hotellrom i byen.

Påtalemyndigheten har tatt ut drapstiltale mot kvinnen for de to dødsfallene. Det er satt av 27 rettsdager til hovedforhandlingen i Kristiansand tingrett. Aktoratet har varslet at det vil bli ført over hundre vitner, mens forsvaret vil føre over 20 vitner.

Påtalemyndigheten mener 43-åringen i begge tilfeller ga ofrene bedøvende tabletter før hun tok livet av dem. I tiltalen har statsadvokat Leif Aleksandersen tatt forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaring. Tiltalepunktene om drapene er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten.

Det første tilfellet gjelder kvinnens 52 år gamle far i 2002 og det andre hennes 67 år gamle ekssamboer i 2014.

Badekar og hotellrom

Faren ble funnet død i badekaret i hjemmet sitt i Kristiansand. Ifølge tiltalen presset hun trolig hodet hans under vann etter først å ha gitt ham beroligende tabletter. Dødsårsaken er oppgitt til å være drukning eller forgiftning.

Farens grav ble åpnet i desember i fjor siden han aldri ble obdusert i 2002. Politiet mente den gang at dødsfallet var naturlig. I april i år fikk politiet rapporten fra rettsmedisinerne. Den viste funn av spor etter et reseptbelagt legemiddel som virker sløvende.

Ekssamboeren oppholdt seg på et hotell i byen, bare 300–400 meter fra rettslokalet. I tiltalen skriver statsadvokaten at kvinnen sørget for at han inntok et større antall tabletter med sovemedisin i en mengde som kunne være dødelig. Hun skal deretter ha blokkert luftveiene hans, trolig med en pute. Dødsårsaken er oppgitt til å være forgiftning eller kvelning.

De to siste tiltalepunktene gjelder en tredje mann som kvinnen er tiltalt for å ha dopet ned fire ganger med sovemiddel. I det første tilfellet ble han innlagt på Sørlandet sykehus. I tillegg skal hun ha kjøpt varer for 150.000 kroner med mannens kredittkort.

Nekter straffskyld

Kvinnen har hele tiden nektet straffskyld og har ikke villet forklare seg. Hennes forsvarer, advokat Olav Sylte, sier til NTB at hun heller ikke vil forklare seg under hovedforandlingen.

– Hun stiller seg uforstående til siktelsen, sa hennes første forsvarer, advokat Ole Andreas Thrana, til NTB i september i fjor da hun ble varetektsfengslet. Kvinnen er mor til sju barn og har sittet i varetekt siden 27. september i fjor.

Det ligger mange års etterforskning bak saken som nå skal opp for retten. I løpet av den tiden har kvinnen vært gjennom en tvungen rettspsykiatrisk observasjon.

