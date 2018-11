Mann siktet for skyting i Svolvær avhørt av politiet

Innenriks

– Vi har gjennomført det første innledende avhøret av siktede, og det gjør at politiet vet litt mer om bakgrunnen for hendelsen. Vi har også gjennomført innledende avhør av fornærmede. Vi har bedre oversikt, men har også fått flere opplysninger vi må sjekke ut, sier politiadvokat Marit O. Heggestad til NTB.

Hun vil ikke gå nærmere inn på hva de to har sagt i avhørene, og kan ikke bekrefte NRKs opplysninger om at et sjalusidrama var foranledningen til skytehendelsen.

– Jeg vil ikke gå så langt inn i detaljene på det som er sagt. Men som vi har sagt, er det bekreftet at det er en relasjon her, uten at jeg vil gå nærmere inn på den, sier Heggestad.

Politiet har ennå ikke funnet våpenet som ble brukt, og holder fortsatt på med søk.

– Men vi har fått en opplysning om hvor våpenet befinner seg, sier Heggestad.

Det var natt til lørdag at en mann i 50-årene skjøt med et etthåndsvåpen på kaia i Svolvær sentrum. En jevnaldrende mann ble truffet i beinet og havnet i vannet, men ble hentet opp og sendt til Gravdal sykehus. Mannen skal ikke være livstruende skadd.

Siktede ble pågrepet i sin egen leilighet etter en væpnet aksjon. Han ble siktet for grov kroppsskade og overtredelse av våpenloven, en siktelse politiet opprettholder inntil videre.

– Det kan bli grunnlag for å se dette annerledes, men per nå er det det som står, sier Heggestad.

Den siktede mannen har tidligere vært i kontakt med politiet. Både han og den fornærmede er fra Svolvær.

