Mann til sykehus etter slagsmål i Nordland

Politiet tror skadene på mannen i 40-årene kommer fra et slagsmål. De er på utkikk etter en eller flere gjerningspersoner.

– Mannen var tungt beruset og snakket dårlig norsk. Vi fikk ikke noe særlig ut av ham. Han er sendt til sykehus med synlige hodeskader, sier operasjonsleder Fredd Leirvik i Nordland politidistrikt til NTB.

Det har vært flere slagsmål i fylket på kort tid. Ved Leknes i Lofoten brøt det ut et slagsmål mellom to personer på en pub. En av dem forlot puben før politiet ankom. I Mo i Rana sentrum ble to godt voksne menn bortvist, etter å ha begått ordensforstyrrelser.

