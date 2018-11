BT: To menn pågrepet etter mulig knivstikking i Bergen

Innenriks

Ifølge avisa er alle de involverte i tjueårene og kjenninger av politiet. De ble pågrepet mandag morgen.

Politi og ambulanse rykket ut til en adresse i Olsvik i Bergen et drøyt kvarter etter midnatt, etter melding om at en person muligens kunne være knivstukket. På stedet fant politiet en mann som var alene, ved bevissthet, med mulige knivskader. Mannen ble kjørt til Haukeland universitetssjukehus.

– Vi leter i området rundt adressen etter mulige gjerningspersoner, sa operasjonsleder Dag Olav Sætre i Vest politidistrikt til NTB ved 2.15-tiden.

Den skadde skal ha bodd på adressen, som er en hytte og ligger litt utenfor allfarvei, ifølge politiet.

– Vi har selvsagt lett etter mulig våpen. Vi sikrer spor på åstedet og avhører melderen. Det var en veldig vag melding, der en person ringte til helsevesenet med informasjon om «en som muligens var knivstukket», sa Sætre.

Klokken 05.40 meldte operasjonslederen til BT at to navngitte menn som de var på utkikk etter, var pågrepet. De to ble tatt i en helt annen bydel, opplyser han.

Politiet har ingen opplysninger om skadeomfang på personen, men sier han ikke framsto som livstruende skadd da de fant ham.

(©NTB)