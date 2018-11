De tyngste soldatene kommer fra Bygde-Norge

Innenriks

Resultatene kommer fram i en ny rapport fra Samhandlingsbarometeret i Helse Førde, melder NRK.

– Det er en tendens at bygdefolk er tyngre enn folk i byene, sier John Roger Andersen, som er professor ved senter for helseforskning i Førde. En ny rapport som de har utarbeidet, viser gjennomsnittlig BMI hos ungdom i forbindelse med sesjon.

De tyngste soldatene kommer fra Finnmark, der de som møtte på sesjon mellom 2014 og 2017 hadde en gjennomsnittlig BMI på 31,4. Nordland ligger på andreplass med et snitt på 27,9. Nederst på listen finner vi ungdom fra Akershus og Oslo der snittet lå på 16,3 og 17,8.

– Vi ser at det er store forskjeller mellom fylkene og landsdelene, hvor de fylkene som ligger lengst unna store byer og har færrest store tettsteder, har størst forekomst av overvekt. Dette er et kjent trekk, og det ser vi er veldig tydelig, sier Andersen til NRK.

– Om en ser på annen forskning for Norge, så ser vi at folket på landbygden tenderer å være litt tyngre enn befolkningen i byene. Dette har vi sett over en rekke år, og i forskjellige aldersgrupper, sier han.

Kommunikasjonssjef ved Forsvarets personell- og vernepliktssenter, oberstløytnant Vegard Finberg, forteller at de har et nyansert syn på BMI.

– Forsvaret har satt en øvre grense for BMI på 35. Når det er sagt, er det viktig å påpeke at Forsvaret ser større på det enn bare BMI. Kroppsmasseindeksen alene gir langt fra et riktig bilde av fysisk form og kapasitet. Vi opplever at det er mange i god form som har en høy BMI, samtidig ser vi ungdom i dårlig fysisk form som har lav BMI.

(©NTB)