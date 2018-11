Innovasjon Norge åpner kontor i Dubai

Innenriks

Kontoret ble åpnet søndag og har tre ansatte.

Omtrent 150 norske bedrifter er i dag representert i De forente arabiske emirater, hovedsaklig innenfor maritim sektor, olje og gass, sjømat og i forsvarssektoren.

– Disse næringene vil fortsette å være viktige fremover. Men vi opplever at stadig flere norske selskaper også ser på muligheter innen akvakultur, fornybar energi og vann, for å nevne noe, sier Per Christer Lund, direktør i Innovasjon Norge Midtøsten.

Han sier regionen representerer svært viktige eksportmarkeder for Norge. Det nye kontoret skal dekke Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Iran.

