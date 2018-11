Kystverket gransker lekket lydopptak

Innenriks

Kun et fåtall har tilgang til radarbildene og lydloggen som VG har publisert. Nå undersøker Kystverket om lydopptaket er hentet fra deres logger, skriver Bergensavisen.

– Dersom informasjonen er hentet fra Kystverkets kilder, så synes vi ikke noe om det, sier regiondirektør John Erik Hagen ved Kystverket region Vest til avisen.

VG har publisert en 16 minutters lang lydlogg mellom KNM Helge Ingstad, Sola TS og vaktsentralen Fedje VTS. Samtalen viser at fregatten fikk klare advarsler fra tankskipet Sola over radiosambandet før de to skipene kolliderte.

Hagen understreker at dette er informasjonsmateriale som er beslaglagt av politiet og Havarikommisjonen.

I løpet av helgen har samtlige med tilgang til Kystverkets lydlogg vært inne til samtaler med granskingsgruppen.

(©NTB)