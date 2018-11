Mann siktet for drapsforsøk etter skyting i Svolvær

Innenriks

Mannen ble først siktet for grov kroppsskade, men mandag opplyser politiet at siktelsen er utvidet til drapsforsøk.

– Siktede ble i dag varetektsfengslet i fire uker, hvorav en uke i full isolasjon, grunnet bevisforspillelsesfare. Siktede samtykket til fengslingen, opplyser politiadvokat Marit Olsen Heggstad i Nordland politidistrikt.

Politiet har så langt ikke funnet skytevåpenet, men har opplysninger fra siktede om hvor det kan befinne seg.

Politiadvokaten understreker at det gjenstår mye etterforskning i saken, men politiet begynner å danne seg et godt bilde av det som har skjedd.

Det var natt til lørdag at en mann i 50-årene skjøt med et etthåndsvåpen på kaia i Svolvær sentrum. En jevnaldrende mann ble truffet i beinet og havnet i vannet, men ble hentet opp og sendt til Gravdal sykehus.

Den skadde ble deretter overført til UNN i Tromsø for videre behandling. Skadene betegnes som alvorlige, men sykehuset opplyste søndag at tilstanden er stabil og at han etter forholdene har det bra.

