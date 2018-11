NRK: Familien til drept tolvåring stevner staten for erstatning

Innenriks

Det er NRK som melder at familien vil gå rettens vei for å få den økonomiske erstatningen de ble tilkjent i lagmannsretten.

– Det er frustrerende at vi aldri får satt et juridisk punktum i denne saken, sier Kristins far, Roar Juel Johannessen.

Kristin var 12 år gammel da hun ble drept i 1999. Først i mars 2016 ble en person dømt for drapet, og i september 2016 tilkjente lagmannsretten familien over fire millioner kroner i oppreisning og erstatning. Drapsmannen har imidlertid ikke betalt dem noe som helst, fordi han ikke har penger. Familien søkte derfor om voldsoffererstatning, men kravet ble avslått.

– Staten har nektet å innfri sitt ansvar fordi saken er gammel, sier familiens advokat John Christian Elden. Dette er fordi tidspunktet for drapet, ikke dommen, legges til grunn ved vurdering av voldsoffererstatning.

Elden har nå tatt ut stevning mot staten, for at familien skal få pengene sine.

På bakgrunn av denne saken ble det fremmet et forslag til lovendring i Stortinget. Det skal sikre at de som havner i en lignende situasjon, kan omfattes av voldsoffererstatningsordningen. Forslaget ble vedtatt på tredje forsøk.

