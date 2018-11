Røde KrF-ere åpner for Syversen som leder

Innenriks

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad var den tydeligste talsmannen for at KrF skulle søke makt med Solberg-regjeringen, og han fikk flertallet på partiets landsmøte i ryggen.

NRK har sendt en SMS-undersøkelse til 1.617 KrF-ere på fylkes- og lokallagsnivå. De har fått spørsmål om hvem de mener er best egnet til å ta over etter Hareide. 48 prosent svarer de foretrekker Ropstad. Av de 314 som ønsket Ap-samarbeid, svarer omtrent like mange at de ønsker Syversen som Ropstad som ny leder. På blå side svarer hele 70,5 prosent at Ropstad er best egnet.

– Jeg har ikke noe behov for å kommentere dette, utover at jeg holder fast ved at jeg ikke er kandidat til det vervet, skriver Syversen i en SMS til NRK.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk er ikke overrasket over at mange peker på Syversen som en mulig utfordrer til Ropstad i kampen om ledervervet.

– Jeg tror han kan seile opp som en slags lyseblå kompromiss-kandidat. Han regnes for å tilhøre den blå siden, men han var ikke like involvert i den giftige stemningen som oppsto i partiet. Sånn sett kan han være lettere å svelge for mange på rød side, sier Selbekk.

At Syversen mistet stortingsplassen for Oslo KrF ved valget i fjor, gjør ham ikke uaktuell som leder, ifølge Selbekk.

– Siden KrF nå sannsynligvis skal inn i regjering, kan det løses ved at han får en statsrådspost. Da vil han stille sterkere enn når han står utenfor rikspolitikken som i dag, sier Dagen-redaktøren.

